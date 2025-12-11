Motosiklet sürücüsüne 28 bin lira ceza: Ehliyeti daimi iptal edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüler tespit edildi. Çalışmalar kapsamında “Bu rahatsızlık neden" konulu paylaşım üzerine motosiklet trafik ekiplerince tespit edildi, araç sürücüsüne ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 28 bin 14 lira cezai işlem uygulandı. Sürücü belgesi 100 ceza puanı aşımından dolayı daimi olarak iptal edildi ve şahıs hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Öte yandan Sivas Caddesi’nde makas atarak ilerleyen araç ve sürücüsü sivil trafik ekiplerince tespit edildi, araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 9 bin 267 lira cezai işlem uygulandı.