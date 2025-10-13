Motosiklet sürücüsünün yaralandığı bıçaklı kavganın ilk duruşması görüldü

Olay Melikgazi İlçesinde bir halk pazarında meydana geldi. İddiaya göre motosiklet sürücüsü B.B. ile otomobilde bulunan Ö.K.Y. trafikte tartışma yaşadı. B.B. ile Ö.K.Y. arasında daha sonra kavga çıktı. Kavgada B.B. bıçakla yaralandı. Olay nedeniyle tutuklanan Ö.K.Y. hakkında dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına müşteki B.N. ile tutuklu sanık Ö.K.Y. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada konuşan müşteki B.B., “Dedesi önümde durdu. Motor sürüyordum, kafamda kask vardı. Kaskıma vurmaya devam etti. Sanık arkamdan gelmiş, bana yumruk attı. Motordan indim. ‘Yaşına başına saygım var’ dedim ‘vurma’ diye konuştum. Esnaf ayırdıktan sonra ben gitmek istedim. Dedesi tekrar tuttuğu için gidemedim. Beni bırakmıyordu, kolundan ittim. Dedesi düşmedi. Sanık ‘dedeme nasıl vurursun, illa kendini burada deldirteceksin, vurduracaksın’ dedi. Orada arbede yaşandı. Elinde bıçağı gördüm ama bıçaklandığımı görmedim. Sanığı esnaf uzaklaştırdı. Bir genç esnaf geldi. Üzerimi çıkardı. Vücudumda kan vardı. Çevredekiler tampon yaptı. Sanık dedesi ile kaçmaya çalıştı. Bunların önündeki aracı esnaf çektirmedi. Bunlar da gidemedi. Sonra öndeki aracın sürücüsü kadın ‘aracıma zarar gelir’ dedi gitti. O ara esnaf kendi aracını bunların aracının önüne çekti. Sonra polis geldi. ‘Dörtlüleri yakmayla yol senin mi oluyor?’ diye küfür etmedim. Ben bıçaklandıktan sonra araç kaçmaya çalıştı müdahale ettim. Ama aracın camını kırmadım. Hatta bir kadın ile bir genç orada camı benim kırmadığımı söylediler. Polis onlara sert çıkınca gittiler. Sanık bıçağı bilinçli salladı. Olaydan bir hafta sonra olayın olduğu pazar yerine gittik. Esnaf avukatıma olayı benim anlattığım gibi söyledi, hatta bir tanesi de olayda elinden bıçakla yaralanmış. Ama adliyeye gelmek istemediler. Ben dedesi ile sanığı gördüm. Sonradan biri geldi şimdi babası olduğunu öğrendiğim tanık ‘oğlumun yarım bıraktığını ben tamamlayacağım’ dedi. Sonra baskı ile şikayetimizi geri çektirmeye çalışılmaktadır. Şikayetçiyim” diye konuştu. Sanık ise, “Müştekinin beyanlarında aleyhte hususları kabul etmiyorum. Kendisi önümüze kırdı. Kaçmak istesem koşarak da kaçabilirdim. Bu zamana kadar suça karışmadım. Eğitimime devam etmek istiyorum. Beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.