Motosiklet tramvay durağına çarptı 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Talas ilçesi M.Timuçin Caddesi üzerinde meydana geldi. U.Ç.(24) yönetiminde bulunan 38 ANS plakaya sahip motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Halef Hoca Tramvay durağının demir korkuluklarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, motosiklet sürücüsü U.Ç.(24) ile yolcu olarak bulunan N.Ç.(24) yaralandı. N.Ç. Erciyes Üniversitesi Fakültesi Hastanesine sevk edilirken U.Ç. ise Şehir Hastanesi’ne ambulansla sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarında hayati tehlike olmadığı öğrenildi. Maddi hasar meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.