Motosiklet ve otomobil denetimi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ‘oto ve motosiklet hırsızlığı’ suçlarıyla mücadele kapsamında gün boyu uygulama yaptı.

Motosikletli Timler Amirliği ile Melikgazi, Kocasinan ve Talas Devriye Ekipler Amirliği/nin de destek verdiği uygulamada toplam 26 motosiklet, 12 araç ve 190 şahsın sorgusu yapıldı. 2’si trafikten men edilmiş 9 araç sürücüsüne toplam 7 bin 712 lira cezai işlem uygulandı.