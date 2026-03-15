Motosikletçilerden Kan Merkezi'ne toplu kan bağışı

ALFA Kayseri Motosikletliler Derneği üyeleri tarafından Erciyes Üniversite Kan Merkezi’ne kan bağışı yapıldı. Yapılan kan bağışının ardından açıklamalarda bulunan ALFA Kayseri Motosikletliler Derneği Kurucu Başkanı Mert Uysal, toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda varolmaya çalıştıklarını belirterek, “ALFA Kayseri Motosikletliler Derneği olarak bugün Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi’ndeyiz. Toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda var olmaya çalışıyoruz. Bugün de 1 ünite kanın 1 hayat kurtardığı bilinciyle hepimiz kan hastanemize gelmiş bulunmaktayız. Bütün herkesi düzenli bir şekilde kan bağışına çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.