Motosikletli kurye kılığında geldiler, yangın vanalarını çaldılar

Kayseri'nin Talas ilçesinde motosikletli kurye kılığında geldikleri 8 binadan 84 yangın vanası çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

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  • 01.02.2023 20:08
  • Güncelleme: 02.02.2023 03:32
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Motosikletli kurye kılığında geldiler, yangın vanalarını çaldılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesinde motosikletli kurye kılığında geldikleri 8 binadan 84 yangın vanası çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde 8 farklı binadan toplamda 84 adet yangın vanası çalınması ile ilgili Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Devriye Ekipler Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlıkların yaşandığı binalardaki kameraları inceleyen ekipler, şüpheli 2 kişinin motosikletli kurye kılığında binalara girip vanaları çaldığını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hırsızlık olaylarını A.A. ve B.K.’nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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