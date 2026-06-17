Motosikletli polis ile otomobil çarpıştı
Kayseri'de motosikletli trafik polisi ile otomobil sürücüsü çarpıştı. Yaralı polis memuru A.N. (28) hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletli trafik polisi ile otomobil sürücüsünün çarpıştığı kazada ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı polis memuru A.N.’ye (28) ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hafif yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.