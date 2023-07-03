Motosikletli polis timi ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli polis timindeki 2 polis yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Seyrani Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde, E.A. idaresindeki 38 EA 802 plakalı otomobil ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği’nde görevli polis memuru F.E. idaresindeki 38 A 4844 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada polis memuru F.E. ve Y.U. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı polislerde ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Maddi hasarın oluştuğu otomobilde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.