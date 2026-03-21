Motosikletli tıp öğrencisi Yaren feci kazada hayatını kaybetti
Kayseri'de otomobilin çarptığı motosikletli Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yaren Mercan (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, önceki gün Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. K.E. idaresindeki otomobil, seyir halindeki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yaren Mercan yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mercan ağır yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan Mercan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü K.E. ise gözaltına alındı.