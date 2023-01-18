Motosiklette tehlikeli yolculuk

Kayseri'de yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen 5 kişinin tehlikeli yolculuğu vatandaş kameralarına yansıdı.

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  • 18.01.2023 18:48
  • Güncelleme: 18.01.2023 18:48
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Motosiklette tehlikeli yolculuk

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Kocasinan Bulvarı istikametinde 5 kişi motosikletle seyir halinde iken görüntülendi. 2 kadın 2 bebek ve bir erkek motosiklette tehlikeli yolculuk yaptı. 
Yolculuk esnasında bebek ise güvenliksiz şekilde motosikletin arkasına yerleştirilmiş sepette duruyordu. Tehlikeli yolculuğu gören vatandaşlar o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

1ha

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