Motosiklette tehlikeli yolculuk
Kayseri'de yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen 5 kişinin tehlikeli yolculuğu vatandaş kameralarına yansıdı.
- 18.01.2023 18:48
- Güncelleme: 18.01.2023 18:48
- 15
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Kocasinan Bulvarı istikametinde 5 kişi motosikletle seyir halinde iken görüntülendi. 2 kadın 2 bebek ve bir erkek motosiklette tehlikeli yolculuk yaptı.
Yolculuk esnasında bebek ise güvenliksiz şekilde motosikletin arkasına yerleştirilmiş sepette duruyordu. Tehlikeli yolculuğu gören vatandaşlar o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN