Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Kocasinan Bulvarı istikametinde 5 kişi motosikletle seyir halinde iken görüntülendi. 2 kadın 2 bebek ve bir erkek motosiklette tehlikeli yolculuk yaptı.

Yolculuk esnasında bebek ise güvenliksiz şekilde motosikletin arkasına yerleştirilmiş sepette duruyordu. Tehlikeli yolculuğu gören vatandaşlar o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.