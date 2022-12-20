MSB: “Borispol Havaalanında kalan 2 adet uçağımız Kayseri’ye intikale başladı”

Milli Savunma Bakanlığı, "Ukrayna’da hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri Kayseri’ye intikale başlamıştır” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, “İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır” ifadelerini kullandı.