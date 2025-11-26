  • Haberler
MSB, 1 milyonu aşkın personele kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim verdi

Milli Savunma Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli çalışmalar sonucunda şimdiye kadar toplam 1 milyon 288 bin 836 personele, 'Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimleri verildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kadına yönelik şiddetle mücadele için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Bu kapsamda bugüne kadar toplam 1 milyon 288 bin 836 personele, "Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimleri verildiği belirtildi.
MSB’nin açıklamasına göre, bu yıl itibarıyla 14 bin 69 eğitici, 75 bin 389 erbaş/er ve 6 bin 756 diğer personel olmak üzere toplam 96 bin 214 personele eğitim verildi.

