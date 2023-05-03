MSB Dijital Gösterim Merkezi'nin süresi uzatıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’de 6 günde 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi’nin yoğun ilgi dolayısıyla 6 Mayıs’a kadar açık kalacağını bildirdi.

Kurşunlu Otoparkı’nda kurulan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisinin geldiği noktayı gösteren Merkezde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki milli üretim silah ve sistemlerin tanıtımı yapılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ve geliştirilmekte olan yerli ve milli silah, cihaz ve sistemler üç boyutlu içerik ve teknolojik imkanlarla sergilenirken, TSK personeli de silah ve teçhizatın tanıtımı gerçekleştiriyor.

26 Nisan’da Bakan Akar tarafından açılışı yapılan Merkezi, 6 gün içinde 107 bin 809 kişi ziyaret etti. Gelen yoğun talep üzerine Milli Savunma Bakanı Akar, Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi’nin 6 Mayıs’a kadar açık kalacağını açıkladı.