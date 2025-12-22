MSB için Kayseri'den 33 kişi istihdam edilecek

Milli Savunma Bakanlığı tarafından ülke genelinde bin 113 kişilik daimi işçi alınacak. Bu kapsamda Kayseri'den ise 33 kişilik alım yapılacak.

MSB için Kayseri'den 33 kişi istihdam edilecek

Milli Savunma Bakanlığı tarafından ülke genelinde yayınlanan bin 113 kişilik daimi işçi alımında Kayseri merkezde istihdam edilmek üzere 33 kişilik alım yapılacak.

Başvurular İŞKUR internet sitesinden, il müdürlüğünden, e-devlet sistemi üzerinden ve alo 170 çağrı merkezi üzerinden yapılacak. Son başvuru ise 26 aralık 2025 tarihinde yapılacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kocasinan, Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağaç Kurtarıldı
Kocasinan, Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağaç Kurtarıldı
Talas'ın Çınarları Egzersiz Programıyla Harekete Geçiyor
Talas’ın Çınarları Egzersiz Programıyla Harekete Geçiyor
Kaymek'ten Hükümlüleri Topluma Uyumuna Yönelik Eğitim
Kaymek'ten Hükümlüleri Topluma Uyumuna Yönelik Eğitim
Başkan Çolakbayrakdar'dan Sarıkamış Harekâtı'nın 111. Yıl Dönümü Mesajı
Başkan Çolakbayrakdar'dan Sarıkamış Harekâtı’nın 111. Yıl Dönümü Mesajı
Melikgazi Belediyesi 2025 Yılında 780 İşletmeye Ruhsat Verdi
Melikgazi Belediyesi 2025 Yılında 780 İşletmeye Ruhsat Verdi
Sosyal konut projesine 8,8 milyon kişi başvurdu
Sosyal konut projesine 8,8 milyon kişi başvurdu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!