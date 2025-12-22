MSB için Kayseri'den 33 kişi istihdam edilecek
Milli Savunma Bakanlığı tarafından ülke genelinde bin 113 kişilik daimi işçi alınacak. Bu kapsamda Kayseri'den ise 33 kişilik alım yapılacak.
Başvurular İŞKUR internet sitesinden, il müdürlüğünden, e-devlet sistemi üzerinden ve alo 170 çağrı merkezi üzerinden yapılacak. Son başvuru ise 26 aralık 2025 tarihinde yapılacak.