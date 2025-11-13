MSB: 'Şehitlerimizin naaşı bugün Türkiye'ye getirilecek'

  • Haberler
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, 'Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın aziz naaşlarına ulaşılmış, bugün ülkemize getirilmeleri planlanmaktadır' denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda şehitlerin naaşının bugün Türkiye’ye getirileceği açıklandı. 

MSB’nin yaptığı açıklamada, “Yapılan incelemede uçakta bulunan 20 kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu anlaşılmıştır. Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın aziz naaşlarına ulaşılmış, bugün ülkemize getirilmeleri planlanmaktadır.Şehitlerimizin aziz naaşları ülkemize getirilmesini müteakip yapılacak tören sonrası defin yerlerine uğurlanacaktır” denildi.

