MSB: “Uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla gitmişti”

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına yönelik açıklamalarda bulundu. Zafer Günü Etkinlikleri kapsamında Azerbaycan’da uçuş yapan F-16’ların 10 kişilik bakım ekibi ve muhtelif uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla 13.15’te 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na (Merzifon) intikal için toplam 20 personel ile tekrar kalktığı bildirildi. Yapılan açıklamada, “11 Kasım’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130E tipi ulaştırma uçağımız, saat 09.02’de Kayseri’den Azerbaycan’ın Gence iline personel ve malzeme nakli göreviyle havalanmış, saat 11.06’da Gence’ye emniyetli şekilde iniş yapmıştır. Zafer Günü Etkinlikleri kapsamında Azerbaycan’da uçuş yapan F-16’larımızın 10 kişilik bakım ekibi ve muhtelif uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla 13.15’te 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na (Merzifon) intikal için toplam 20 personel ile tekrar kalkmıştır” denildi.

UÇAKLA İRTİBAT KESİLDİ

MSB yaptığı açıklamada uçakla irtibatın kesilmesiyle ilgili, “Kalkış sonrası saat 13.50’de Tiflis Hava Trafik Kontrol merkeziyle son kez telsiz teması kurulmuş, bu saatten sonra uçakla radyo ve radar teması kesilmiştir. Akabinde Tiflis Hava Trafik Kontrol merkezi tarafından yapılan çağrılara herhangi bir yanıt alınamamıştır. Saat 14.34’te, TUAF 543 çağrı kodlu uçağımızın Tiflis’in güneyinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında henüz bilinmeyen bir sebeple düştüğü bilgisi alınmıştır. Olayın öğrenilmesiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak derhal başlanmış, eş zamanlı olarak bir insansız hava aracımız bölgeye gönderilmiştir. Gürcistan arama kurtarma ekipleri tarafından 15.02’de uçağın enkazına ulaşılmış, kaza kırım heyetimizin inceleme yapması maksadıyla bölge 17.00’de emniyete alınmıştır” denildi.