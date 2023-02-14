MSÜ ve e-YDS İngilizce sınavları ertelendi
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebep olan deprem sonrası Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) ve Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023-2 İngilizce) ertelendiğini duyurdu.
- 14.02.2023 18:21
- Güncelleme: 14.02.2023 18:21
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki ve 10 ilde yıkıma sebep olan deprem sonrası 2023-MSÜ ve e-YDS 2023-2 İngilizce sınavı ertelendi. Ösym Tarafından yapılan açıklamaya göre Bu kapsamda, 19 Mart'ta yapılacağı duyurulan 2023-MSÜ Sınavı'nın 2 Nisan'da yapılmasına, 18 Şubat'ta yapılacak e-YDS 2023/2 İngilizce Sınavı’nın ise 4 Mart'ta yapılmasına karar verildi.
Sınav merkezi güncelleme ve sınav değiştirme işlemlerinin 22 Şubat’a kadar yapılabileceği duyuruldu.
1ha
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