MSÜ ve e-YDS İngilizce sınavları ertelendi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki ve 10 ilde yıkıma sebep olan deprem sonrası 2023-MSÜ ve e-YDS 2023-2 İngilizce sınavı ertelendi. Ösym Tarafından yapılan açıklamaya göre Bu kapsamda, 19 Mart'ta yapılacağı duyurulan 2023-MSÜ Sınavı'nın 2 Nisan'da yapılmasına, 18 Şubat'ta yapılacak e-YDS 2023/2 İngilizce Sınavı’nın ise 4 Mart'ta yapılmasına karar verildi.

Sınav merkezi güncelleme ve sınav değiştirme işlemlerinin 22 Şubat’a kadar yapılabileceği duyuruldu.