MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA tarafından yayınlanan Türkiye'nin diri fay hatları haritasında Kayseri'den geçen diri fay hatları da gösteriliyor.

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  • 20.02.2023 09:31
  • Güncelleme: 20.02.2023 09:35
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MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yenilenerek yeniden yayınlanan haritada Kayseri'nin diri fay hatları gösteriliyor.

Şehir merkezinin kurulu olduğu Kayseri Ovası'nın Kuzeyinde ve Güneyinde bulunan sıradağlar diri fay hattını ifade eden kırmızı çizgilerle belirtilmiş.

Ayrıca haritada, Sarız üzerinden ve Develi-Yeşilhisar hattı üzerinden de geçen fay hatları da işaretlenmiş.

Özellikle Büyük Tuzhisar'dan gelerek, Gömeç, Yeşilyurt, Mimarsinan, Talas, Ali Dağı ve Hisarcık'tan geçerek Erciyes'e uzanan  Kayseri'nin Güney sıradağları üzerinde bulunan fay hattı, Kayseri'nin önemli sayıda nüfusunu barındırıyor.Ayrıca bu fay hattı bitişiğinde Cırgalan Konaklar arasında da bir fay hattı işaretlenmiş.

Kayseri Ovasının Kuzeyinde bulunan sıradağlarda bulunan fay hattı ise Güneşli, Kızık, Akin, Hasanarpa, Erkilet üzerinden Saraycık bölgelerine kadar uzunmakta.

 

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
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