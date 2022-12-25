MTV indirimi vatandaşın cebini rahatlatacak

Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak olan yüzde 50 indirimle ilgili olarak, 'MTV indirimi vatandaşı düşünerek alınan bir karar. MTV indirimi vatandaşı rahatlatacak' dedi.

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  • 25.12.2022 13:51
  • Güncelleme: 25.12.2022 14:26
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MTV indirimi vatandaşın cebini rahatlatacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) uygulanacak olan yüzde 50 indirimle ilgili olarak, “MTV indirimi vatandaşı düşünerek alınan bir karar. MTV indirimi vatandaşı rahatlatacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MTV için indirim yetkisini kullandı. Yeni yılın MTV fiyatlarında uygulanacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de yayımlanması ile kesinleşirken, 2023 MTV artış miktarı yüzde 50’lik indirimle yüzde 61,5 olarak belirlendi.

MTV’de 2023 yılında uygulanacak olan yüzde 50 indirimin tamamen vatandaşı düşünerek alınan bir karar olduğunu söyleyen galerici Ahmet Yurtlu, “Şu anda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yüzde 50 indirim geldi. Bu gerçekten vatandaşı düşünen bir karar. Çünkü maliyetler çok ciddi arttı. Araçta kasko, sigorta, MTV ve muayene ücretleri fahiş şekilde artınca bu karar bir nebze vatandaşa destek olması açısından MTV’de yüzde 500 indirim yapıldı. Bu bandrollerin yüzde 100 değil de yüzde 50 artacağını gösteriyor. Bunları kademeleri var tabi 1300, 1600 ve 2000 motora kadar değişiyor. Tabii ki hepsinde de yüzde 50 indirim sağlanacak. Bu da vatandaşın işini biraz daha kolaylaştıracak. Çünkü fiyat artışları vergilerde de gerçekleşiyordu. Yüzde 130’a yakın gelecek MTV zammının yüzde 50’sinin düşülerek yüzde 61,5’a indirilmesi bandrol konusunda vatandaşı biraz rahatlatacak” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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