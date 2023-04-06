Muayene hasarında yeni detaylar

 Kayseri'de Rıza Kaynar isimli kişi, muayene istasyonuna götürdüğü sağlam aracın hasarlı olarak kendisine teslim edilmeye çalışıldığını iddia etmişti.

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  • 06.04.2023 16:39
  • Güncelleme: 06.04.2023 16:39
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Muayene hasarında yeni detaylar

Ancak dün yapılan işlemde araçta spor hava filtresi olduğu, egzoz borularının uygun olmaması nedeni ile tespiti iptal edilip kanaldan çıkarılıp aracın aynı şekilde müşteriye teslim edildiği ortaya çıktı. 

Kayseri’de iddiaya göre Rıza Kaynar, bugün aracını muayene ettirmek için sabah saat 9:00 sıralarında İncesu Muayene Merkezine götürdü. Aracını almak için geri giden Rıza Kaynar aracının hasar aldığını gördü. Kaynar’ın ifadesine göre aracın egzozu yerinden çıkmış halde ve tamponunda da çatlak oluşmuş şekilde araç kendisine teslim edilmek istendi. Dün yapılan işlemde ise aracın egzozdan dolayı trafikten men edildiği ve araçta spor hava filtresinin olduğu, egzoz borularının uygun olmaması nedeniyle tespitinin iptal edilip kanaldan çıkarılarak müşteriye teslim edildiği ortaya çıktı. Böylece Rıza Kaynar’ın bugün aracı yaptırdığını söyleyerek yeniden tespite geldiği, 1. Kanaldan içeri alındığı ve araç kanalda ilerlerken egzoz borusu spiral kısımdan yerinden çıktığı, aracın sesi değiştiğinden dolayı arabayı durdurup altına bakıldığı ve egzozun yerinden çıkmış olduğu görülünce cırt kelepçe ile tutturulup aracın dışarı alındığı öğrenildi.
İşlem sırasında ise aracın tamponuna da herhangi bir müdahale olmadığı belirtildi.

1ha

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