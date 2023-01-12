Muaythai Erciyes Şampiyonası gerçekleştirildi

Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği tarafından ilk olarak Erciyes Şampiyonası il seçmeleri ardından okul sporları il seçmeleri yapıldı.

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  • 12.01.2023 13:55
  • Güncelleme: 12.01.2023 13:55
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Muaythai Erciyes Şampiyonası gerçekleştirildi

Talas Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar minik, yıldız, gençler ve U23 kategorilerinde yapıldı. Şampiyonada dereceye giren sporcular Antalya Kemer’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına gidecek. Okul sporları il seçmesinde dereceye giren sporcular ise şubat ayında Sivas’ta yapılacak olan Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’na gidecek. Müsabakalar hakkında konuşan Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu ise, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Başarılı olan Kayseri Muaythai takımımızın başarı çıtasını bir üst seviyeye çıkaracağız. Kulüplerimiz emektar, tecrübeli antrenör kadromuzla çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'de örnek illerden birisiyiz. Bütün kulüplerimize, sporcularımıza, antrenörlerimize, görev alan hakem arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

1ha

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