Muaythai İç Anadolu Bölgesi Muaythai Şampiyonası yarın başlayacak

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu tarafından 7 bölgede yapılan şampiyonalar devam ediyor. Ege ve Karadeniz Bölgesi müsabakaları yapılırken, İç Anadolu Bölge Şampiyonası’na Kayseri ev sahipliği yapacak. Bugün teknik toplantısı yapılan Gençler, U23 ve Büyükler İç Anadolu Bölgesi Muaythai Şampiyonası, yarın tartı işlemlerinin ardından başlayacak. Müsabakalara 13 ilden gelen sporcular katılacak. Kayseri’de ringe 165 sporcu çıkacak. Talas Spor Salonu’nda yapılacak müsabakalarda dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek.