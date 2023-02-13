Mucur Belediyesi'nden depremzedelere çay ve yemek ikramı

Mucur Belediyesi tarafından Ankara-Kayseri karayolu üzerinde depremzedelere çay ve yemek ikramı yapılırken Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz Bu zor günde depremzedelere 24 saat ücretsiz çay ve yemek ikramı yapıyoruz dedi.

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  • 13.02.2023 12:24
  • Güncelleme: 13.02.2023 12:36
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Mucur Belediyesi'nden depremzedelere çay ve yemek ikramı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mucur Belediyesi tarafından Ankara-Kayseri karayolu üzerinde depremzedelere çay ve yemek ikramı yapılırken Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz; "Bu zor günde depremzedelere 24 saat ücretsiz çay ve yemek ikramı yapıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkımlarla sonuçlanan depremden sonra batıya doğru yola çıkan depremzedelere Ankara - Kayseri Karayolu üzerinde Mucur Belediyesi 24 saat ücretsiz çay ve yemek ikramı yapıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz; ilçe halkıyla birlikte bu zor günde depremzedelere yardım için çalıştıklarını söyledi. Başkan Yılmaz; "Yaşanan depremden sonra çok üzüldük ve yara aldık. Belediye olarak 24 saat esasına göre oluşturduğumuz yerde depremzedelere ücretsiz çay ve yemek ikramı yapıyoruz. Sabah kahvaltısı ve yemek veriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Bu zor günde millet ve devlet hep ele ele. Devletimiz gücü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bu yükün altından millet olarak kalacağız" dedi.

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İHA

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