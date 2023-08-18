Müdahale ettiği olayda tüfekle vurulan polisin tedavisi sürüyor

Kayseri'de müdahale ettiği olayda tüfekle vurularak ağır yaralanan polis memurunun tedavisi sürerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, tedavisi devam eden polisi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

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  • 18.08.2023 16:30
  • Güncelleme: 18.08.2023 16:41
Müdahale ettiği olayda tüfekle vurulan polisin tedavisi sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de müdahale ettiği olayda tüfekle vurularak ağır yaralanan polis memurunun tedavisi sürerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, tedavisi devam eden polisi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Bir dizi programlara katılmak üzere kente gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile beraber Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören polis memurunu ziyaret etti. Yetkililerden polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi alan Özhaseki, polisin ailesi ile de görüştü.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz pazar günü Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak’ta dün meydana gelen olayda, bir kıraathaneye iddiaya göre elinde makinalı tüfekle gelen A.T., beraberindeki M.T. ile birlikte iş yerindekilerle tartışmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Tüfeğin kullanıldığı olaya müdahale etmek için gelen polis memuru M.A. göğsünden vurularak yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru M.A. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA

Kayseri Gündem
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