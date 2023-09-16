Müdahale için gittiği olayda vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kayseri'de 13 Ağustos günü Eski Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kahvehanede A.T. ve M.T. kardeşler ile husumetlileri Mehmet C. ve Mustafa C. kardeşler arasında silahlı kavga çıkmıştı.

PAYLAŞ
  • 16.09.2023 22:24
  • Güncelleme: 16.09.2023 22:24
Müdahale için gittiği olayda vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kavgada Mustafa C. ile ihbar üzerine olay yerine gelen polis memuru Murat Akpınar yaralandı. Yaralanan polis memuru yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 13 Ağustos günü saat 19.00 civarı Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi’nde (Eski Sanayi) meydana geldi. İddiaya göre A.T. ve M.T. kardeşler Mehmet C. ile Mustafa C. kardeşlerin bulunduğu kahvehaneye geldi. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 
İhbar üzerine kahvehane gelen polis memuru Murat Akpınar silahlı kavganın arasında kalırken A.T.’nin kullandığı av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı. A.T. kısa sürede yakalanırken olay yerinden kaçan M.T.’nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. 

Yaralılardan Mustafa C. ile polis memuru Murat Akpınar, olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 1 ayı aşkın süredir yaşam mücadelesi veren polis memuru Murat Akpınar, hayatını kaybetti.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
AK Parti İl Başkanı Üzüm, 'Büyük kongre sonrası yerel seçim hazırlıklarımız başlayacak'

AK Parti İl Başkanı Üzüm, “Büyük kongre sonrası yerel seçim hazırlıklarımız başlayacak”

OSB Başkanı Yalçın, 'Kayseri fuarlar şehri olacak'

OSB Başkanı Yalçın, “Kayseri fuarlar şehri olacak”

Dünya Temizlik Günü'nde Kayseri'de gönüller 3 yerde çevre temizliği yaptı

Dünya Temizlik Günü’nde Kayseri’de gönüller 3 yerde çevre temizliği yaptı

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonasını ziyaret etti

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonasını ziyaret etti

Şehrin kalbinde 6 bin metrekare yeşil bir yaşam adası kuruluyor

Şehrin kalbinde 6 bin metrekare yeşil bir yaşam adası kuruluyor

Depremin sembol bebeği ve annesi kurtarıcılarına teşekkür etmek istiyor

Depremin sembol bebeği ve annesi kurtarıcılarına teşekkür etmek istiyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Müdahale için gittiği olayda vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Müdahale için gittiği olayda vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Sumudica: 'Uyanmamız gerekiyor. Bir sonraki maçta 3 puan almamız lazım'

Sumudica: 'Uyanmamız gerekiyor. Bir sonraki maçta 3 puan almamız lazım'

DAHA FAZLA
Recep Uçar: 'Harika bir 3 puan'

Recep Uçar: 'Harika bir 3 puan'

SON DAKİKA… İYİ Parti Talas ilçe başkanı Haymana istifa etti

SON DAKİKA… İYİ Parti Talas ilçe başkanı Haymana istifa etti

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Galibiyeti tüm şehrimize armağan ediyorum'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: “Galibiyeti tüm şehrimize armağan ediyorum”

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Kayseri'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri'de 7 düzensiz göçmen yakalandı