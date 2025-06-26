Müdür Aydın'dan şehit kızına imzalı milli takım forması sürprizi
Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kendisini makamında ziyaret eden şehit Polis Memuru İsmail Mavitaş'ın kızına Milli Takım futbolcularının imzalamış olduğu formayı hediye etti.
Diyarbakır ilinde şehit olan Polis Memuru İsmail Mavitaş’ın babası Cemal Mavitaş, eşi Gül Çiçek Mavitaş ve kızı Hatice Kübra Mavitaş, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’ı makamında ziyaret ettiler. Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit Cemal Mavitaş’ın kızına Milli Takım futbolcularının imzalamış olduğu formayı hediye etti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet hayattaki gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dileriz” denildi.