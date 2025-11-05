Müdür Aydın, kanser hastası çocuklarla bir araya geldi

  • Haberler
Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kanserle mücadele eden Fatma Eslem Konaktepe'nin öğrenim gördüğü Yağmur Özel Eğitim Okulunu ziyaret ederek, 'Kanser ile mücadele eden tüm hastalarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını yürekten temenni ediyor, bu zorlu süreçte onlara ve ailelerine sabır, güç ve umut diliyoruz' dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kanserle mücadele eden Fatma Eslem Konaktepe’nin öğrenim gördüğü Yağmur Özel Eğitim Okulunu ziyaret etti. Müdür Aydın, Genel Koordinatör Nigar Kaya, kurum Psikoloğu Melis Gezici, öğretmenler ve çocuklarla bir araya gelerek, hediye dağıtıp hatıra fotoğrafı çekildi. Müdür Aydın, kanserle mücadele eden tüm hastalara ve alilelerine sabır dileyerek, “Kanser ile mücadele eden tüm hastalarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını yürekten temenni ediyor, bu zorlu süreçte onlara ve ailelerine sabır, güç ve umut diliyoruz” ifadelerinde bulundu.

