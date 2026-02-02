Müdür Aydın, şehidimizin emaneti Metahan'ı okulun ilk gününde yalnız bırakmadı

  • Haberler
Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. döneminin ilk gününde Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevliyken 2022 yılında şehit olan Birol İli'nin oğlu Metehan İli'yi yalnız bırakmadı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönemi bugün başladı. Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. döneminin ilk gününde Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevliyken 2022 yılında şehit olan Birol İli’nin oğlu Metehan İli ile bir araya geldi. Müdür Aydın, Metahan İli’yi evinden alıp okuluna bıraktı.

Haber Merkezi

