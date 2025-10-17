Müdür Bozdağ, 'Zilsiz okul uygulaması öğrenciler için farkındalık uygulamasıdır'

Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler hakkında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ve okul müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, “Zilsiz Okul Uygulaması”’nın öğrencilerde bir farkındalık oluşturacağını, öğrencilerin zamanın ruhunu hissedeceğini vurguladı. Müdür Bozdağ, “Okullarda “Zilsiz Okul Uygulaması”’nın amacı çocuklarımızda sorumluluk bilinci kazandırmak, çocuklarımıza farklılığı hissettirebilmek, sadece zile dayalı bir uygulamayla değil zamanı hissederek yaşamalarına vesile olabilecek bir adımı onlara attırmaktır. Geri planda zamanın sahibini de aktarmaktı. ‘Zaman bendedir, mekan bana aittir’ şuurunda bir gençlik diyor ya şairimiz. İnşallah bu farkındalıkları oluşturacak bir katılım olur diye düşünüyorum. Bakanlığımız da bu çerçevede bu adımı attı. Ben bu adımı gören ve bu adıma destek veren Belediye başkanımıza şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da, “Bir çocuk dersi dinlerken 30 dakika dikkatlice dersi dinlediğini, dersin sonuna yaklaştığını kendisi fark etmeli. İllaki bir zil çalsın da çıkalım diye beklememeli diye düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.