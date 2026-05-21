Müdür Dursun, 'Kayseri mutfağı, Türk mutfağının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır'

21-27 Mayıs tarihleri arasında Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Haftası kapsamında Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde Türk Mutfağı Haftası kutlandı. Kayseri’nin yöresel lezzetlerinin tanıtımlarının ve tadımlarının yapıldığı program, devamında halk oyunları gösterisi ve protokol konuşmaları ile devam etti. Yapılan programa; Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. Gerçekleşen programda Kayseri mutfağının Türk mutfağının önemli bir bölümü kapsadığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, “Türk mutfak kültürünün, ürünlerimizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, üniversiteler ve yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla daha etkin tanıtılması, ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir ses getirmesi ve aynı zamanda kaynak israfının önlenmesi amacıyla her yıl 21-27 Mayıs 'Türk Mutfağı Haftası' olarak kutlanmaya başlanmıştır. Türk mutfağının çok katmanlı ve köklü mirasından hareketle 'Bir Sofrada Miras' olarak belirlenmiştir. Çok çeşitli lezzetleri barındıran güzel şehrimiz Kayseri mutfağı, Türk mutfağının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan bir başvuruyla Kayseri mutfağı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2021 yılında Yaratıcı Şehirler Ağı ulusal listesine girmeye hak kazanmıştır. Bu yıl da Avrupa Birliği Komisyonunca tescil başvurusunu Kayseri Ticaret Odamız Kayseri pastırmasının o eşsiz lezzetin başvurusunu yapmıştı. Avrupa Birliği'nde ülkemizin 46. tescili alan ürünü olarak tescillenmiştir” açıklamalarında bulundu.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir de, “Anadolu'nın her köşesinde olduğu gibi kadim şehrimiz Kayserimizde de mutfak kültürü geçmişten geleceğe taşınan önemli bir değerdir. Kayseri denildiğinde akla gelen mantımız, pastırmamız, sucuğumuz, yağlamamız ve birbirinden kıymetli yöresel lezzetimiz. Bizler geleneksel mutfağımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmayı, aynı zamanda Türk mutfağını ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü şekilde tanımayı, tanıtmayı görev biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal ise, “Bizim coğrafyamızda sofra sadece bir yemek alanı değil, nesilden nesile aktarılan büyük bir kültürün, emeğin, vefanın, buluşma noktasıdır. Bugün bir sofrada miras diyorsak, o sofranın baş köşesine yakışan, nesiller boyu gururla aktardığımız, en güçlü, en köklü başyapıt hiç şüphesiz Kayserimizin pastırmasıdır. Kayseri pastırmasının hikayesi sıradan bir gıda ürünü değildir. Bozkırın sabrının, Erciyes'in esen o meşhur poyraz rüzgarının ve Karpuzatan'daki çemen ustalığının hikayesidir” şeklinde konuştu.