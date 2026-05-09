Müdür Dursun, “Örenşehir ziyarete açıldığında önemli turizm noktalarından olacak”

Dursun, “Burada baktığımız geçen sene kamp-karavan festivali yapılmıştı. Çeşitli etkinliklerde düzenleniyor. Su sporları da yapılıyordu ama bu seviyede değildi. Bu yıldan itibaren Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve İncesu Belediyesi’nin gerçekten büyük çalışmaları, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün de aynı şekilde çalışmalarıyla artık burası su sporları merkezi haline geldi. Burada kanodan tutun da çeşitli su sporları gerçekleştirilebilecek. Bu anlamda önemli bir destinasyonumuz oluştu diyebilirim. Marina her geçen gün artarak tanınırlığı devam ediyor. Bundan sonrada başkanımız söylediler. Kamp-karavan, Dragon Festivali gibi çeşitli etkinliklerde gerçekleştirilecek. İnşallah bütün vatandaşlarımızı davet etmek istiyorum sizin aracılığınızla. İncesu’nun burada Marinası ile ayrı bir değeri var ama tarihi değerleri de çok var. Merkezde baktığımız zaman Merzifonlu Karamustafa Paşa Külliyesi, ören yeri olarak ilan edilen Örenşehir İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapı kalıntısından bahsediyoruz. Yakında orada da çalışmalar tamamlandığında ziyarete açtığımızda çok sayıda misafiri ağırlayacağımız noktalardan birisi olacak. İncesu bunlarla sınırlı değil, birçok noktası var. Sizlerin vasıtasıyla herkesi İncesu’ya davet etmek istiyorum” dedi.