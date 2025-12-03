Müdür Erşan, “Acil sağlık hizmeti, hız yarışı değil, eğitim faaliyeti”

Kayseri’de, 1–7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında düzenlenen Ambulans Rallisi, Kayseri’den 27, Sivas, Niğde ve Nevşehir’den birer ekip olmak üzere toplam 30 ekibin katılımıyla gerçekleştirildi. İki gün süren etkinliğin ilk gününde Kayseri İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hazırlanan parkurlarda yarışan ekipler, pediatrik vaka, yetişkin vaka ve travmalı vakaya müdahale senaryolarında mücadele etti. İlk gün en yüksek puanı alan 10 ekip, Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumu bahçesinde kurulan uygulama alanlarında; hasta taşıma ve ambulans sürüş etabı, çok sayıda etkilenenin olduğu trafik kazası senaryosu ile travmalı ve yetişkin hastaya müdahale senaryolarında performanslarını sergiledi.

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, “1–7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Sivas illerinden toplam 30 ekibin mücadele ettiği Ambulans Rallisi etkinliği düzenledik. Bu aslında bir hız yarışı değil; tamamen bir eğitim faaliyeti. Adında ‘ralli’ geçmesi nedeniyle yanlış bir algı oluşmasını istemeyiz. Dün İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nde oluşturulan parkurlarda pediatrik, yetişkin ve travmalı vaka senaryolarında 30 ekibimiz mücadele etti. Eğitmenlerimiz ve Acil Tıp uzmanlarımız, ekiplerimizi gözlemsel olarak değerlendirdi. İlk 10’a giren ekiplerimiz bugün ikinci etapta; hasta taşıma, ambulans sürüşü, çoklu yaralanmalı trafik kazası, travmalı ve yetişkin hastaya müdahale uygulamalarını gerçekleştirecek. Bu etkinlik, ekiplerimizin aldıkları eğitimleri pekiştirmelerine ve motivasyonlarının artmasına önemli katkı sağlayacaktır. Katılımcılarımıza başarılar diliyor, tüm acil sağlık çalışanlarımızın haftasını tekrar kutluyorum” ifadelerini kullandı.