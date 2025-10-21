Müdür Erşan, 'Aile Sağlığı Merkezlerindeki hekimlerimiz teşhis ve tedavinin yanı sıra koruyucu sağlık hizmeti de sunuyor'

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Bölge Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitim Salonunda düzenlenen programa; Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Muş, Tokat ve Sivas illerinden gelen 33 aile hekimi katıldı. 5 gün süren eğitim programına, Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Mümtaz Mazıcıoğlu, Prof. Dr. Elçin Balcı, Doç. Dr. Elif Deniz Şafak, Özel Acıbadem Hastanesinden Doç. Dr. Filiz Tubaş, İl Sağlık Müdürlüğü’nden Uzm. Dr. Mustafa Soner Yılmaz, Uzm. Dr. Müberra Çakıcı Tosun, Dr. Türkan Türkmen, Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden Uzm. Dr. Leyla Tekdemir, Pınarbaşı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Semiha Büşra Gönülal ve Aile Hekimlerinden Uzm. Dr. Mesut Ali Çiftçi, Dr. Mehmet Ünlütabak, Dr. Emre Albayrak, Dr. Kubilay Uğur, Dr. Mehmet Öztopuz katkı sundu.

Sertifika töreninde programın amacına ve aile hekimliği sistemine katkısına değinen Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan: “Aile Sağlığı Merkezlerimizde görev yapan hekimlerimiz, sadece teşhis ve tedavi hizmetleri değil; aynı zamanda bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri de sunmaktadır. 2010 yılından itibaren tüm ülkede uygulamaya konulan aile hekimliği sistemi ile birlikte aile sağlığı merkezlerinde verilen hizmetlerin profesyonel bir şekilde sunulması ve uygulamada birlik sağlanması adına bu alanlarda görev yapan hekimlere eğitimler tertip edilmekte. Bu kapsamda ilimizde düzenlenen eğitimimizde, ilk kez aile hekimliği yapacak hekim arkadaşlarımıza eğitmenlerimiz tarafından tıbbı hizmetler, idari hizmetler ve güncel mevzuatlar noktasında detaylı bilgiler verildi. Üçü Erciyes Üniversitesinden, biri ilimizde hizmet veren özel bir hastaneden olmak üzere toplam 14 eğitimcinin katkı sağladığı uyum eğitimine on farklı ilden gelen 33 aile hekimimiz katılım sağladı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını alan tüm hekimlerimizi kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Ayrıca eğitime katkı sağlayan değerli hocalarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda İl Sağlık Müdürü Erşan eğitime katkı sağlayan eğitmenlere teşekkür belgesi takdim etti.