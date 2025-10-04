Müdür Erşan, 'Hareketsiz yaşam çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri'

Kayseri’de 3–4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek amacıyla sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.

Etkinlikte fiziksel aktivitenin bireylerin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan Dünya Yürüyüş Günü’nün toplumsal farkındalık oluşturmak açısından değerli olduğunu ifade ederek, “Hareketsiz yaşam çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri. Bizler de hem vatandaşlarımıza örnek olmak hem de hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz” diye konuştu.

Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Duygu Horoz ise, “Teknolojide yaşanan gelişmeler, masa başı işlerin artması ve hareketli yaşamın giderek azalması bizi her geçen gün daha da hareketsizleştiriyor. Oysa hareket etmek birçok kronik hastalığın önüne geçme noktasında çok önemli bir aktivite. Günde en az yarım saat yürümemek sağlıklı yaşam için önemli. Bizlerde sağlıklı yaşama dikkat çekmek maksadıyla tüm mesai arkadaşlarımızla yürüyüş yaptık. Aynı zamanda ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olması münasebetiyle pembe renklerde kurdele takarak farkındalık oluşturmak istedik. Bu vesileyle 40-69 yaş arası tüm kadınları ilimizde hizmet sunan 9 adet sağlıklı hayat merkezimize mamografi çektirmeleri için davet ediyoruz” dedi.