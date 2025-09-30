Müdür Erşan, 'Hekimlerimizin mesleki bilgi ve becerilerini güncellemesini sağlamayı amaçlıyoruz'

Kayseri Şehir Hastanesi ev sahipliğinde aile hekimlerine yönelik “Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar” başlıklı eğitim programı gerçekleştiriliyor.

Programın açılış konuşmasında aile hekimlerinin sağlık sisteminin en önemli basamağını oluşturduğunu vurgulayan İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan; “Her ay düzenli olarak düzenleyeceğimiz bu eğitimlerle hekimlerimizin mesleki bilgi ve becerilerini güncellemesini sağlamayı amaçlıyoruz. Sunumlarıyla katkı sağlayan uzman hekimlerimize ve eğitime gösterdiğiniz ilgi için siz değerli aile hekimlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu ayki konusu dermatoloji olan eğitimde, ilgili branş hekimleri tarafından sunumlar eşliğinde, cilt hastalıklarının tanı ve tedavisine ilişkin güncel yaklaşımlar ele alındı. Eğitim sonunda katılımcı aile hekimlerinin konuya ilişkin soruları uzman hekimler tarafından yanıtlandı.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda planlanan eğitimler, her ay farklı bir konuda düzenlenecek.