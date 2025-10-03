Müdür Erşan, hekimlerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi

Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Osman Hilmi Kalpaklıoğlu ASM ve 12 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda değerlendirmelerde bulundu. Müdür Erşan ilk olarak Osman Hilmi Kalpaklıoğlu Aile Sağlığı Merkezinde hekim ve sağlık personelini çalışma alanlarında ziyaret etti. Erşan merkezde görevli hekimlerle toplantı yaparak talep, öneri ve ihtiyaçları dinledi. Öte yandan Melikgazi 12 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna geçen Erşan, nöbetçi ekipten vaka sayıları ve istasyonun fiziki durumu hakkında bilgi aldı. Ekipten sahada karşılaştıkları zorlukları da dinleyen Erşan, çözüm noktasında gerekli adımların atılacağını belirterek, çalışmaları için ekibe teşekkür etti.