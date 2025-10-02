Müdür Erşan, 'Kanser taramalarınızı ihmal etmeyin'

Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Erken tanının önemine değinen Müdür Erşan, “Dünyada her 8 kadından 1’i yaşamı boyunca meme kanseri riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu hastalık kadınlarda en sık görülen kanser türü olmakla birlikte, erken evrede tespit edildiğinde tedavi başarısı yüzde 90’ın üzerine çıkmaktadır. Bu nedenle 20 yaşından itibaren kendi kendine meme muayenelerini düzenli yapmaları ve herhangi bir olumsuz bulguya rastladıklarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları çok önemlidir. Kendi Kendine Meme Muayenesi, evde tek başına uygulanabilen basit ve etkili bir yöntemdir. Etkin yapabilmek için eğitim almak ve öğrendiklerini her ay düzenli olarak uygulamak yeterlidir. Bu konuda eğitimi almak isteyenler merkezlerimize başvurabilirler. Ayrıca 40 yaşından itibaren mamografi taramalarını ihmal etmemeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen kanser tarama programları ve Kayseri’de tarama yapılan merkezler hakkında bilgi veren Müdür Erşan, “İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde kanser taramaları ücretsiz olarak yaptırılabiliyor. Program kapsamında 40–69 yaş arası kadınlar için meme kanseri, 30–65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri ve 50–70 yaş arası kadın ve erkeklere kolorektal kanser taramaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli nedenlerle merkezlere başvuramayan vatandaşlarımız için mobil kanser tarama aracımız belirli bir takvim doğrultusunda kırsal bölgelerde hizmet vermektedir” dedi.



Erşan, “Bizler erken tanının önemini her platformda vurgulamaya devam edeceğiz. Amacımız bu ay vesilesiyle toplumun her kesimine ulaşarak düzenli olarak kanser taramalarını yaptırmalarını sağlamak. Bu konudaki çalışmalarımızı sahada kararlılıkla sürdürüyoruz. Ancak yürüttüğümüz farkındalık çalışmalarına rağmen geri dönüşler hâlâ istediğimiz düzeyde değil. 2025 yılının 9 aylık periyodunda 30 bin 909 mamografi, 38 bin 207 HPV ve 41 bin 381 GGK taraması yapılabildi. Bu sayılar hedeflediğimiz nüfusun oldukça gerisinde. Özellikle meme kanserinde her 4 kişiden sadece 1’i tarama için sağlık merkezlerimize başvurmuş durumda. Geç kalındığında hasta ve yakınları hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok yorucu bir süreçten geçiyorlar. Tüm bu zorlu süreçleri yaşamamak adına en doğru yaklaşım, hastalığın mümkün olduğunca erken evrede fark edilmesi ve tedaviye başlanmasıdır. Unutulmamalıdır ki, kanserle mücadelede en etkili yol erken tanıdır” ifadelerini kullandı.