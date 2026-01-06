Müdür Erşan, 'Toplumda farkındalığı ne kadar artırabilirsek, mücadelede o denli başarılı oluruz'

Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Verem Biriminde düzenlenen etkinlik; İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Duygu Horoz, Başkan Yardımcıları, İlçe Sağlık Müdürleri, Kayseri Verem Savaş Derneği yöneticileri ile ilgili birim uzmanları ve sağlık personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan veremle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, “Veremle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Birimlerimizde titizlikle yürütülen takip çalışmalarının yanı sıra, sahada görev yapan ekiplerimiz de büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Verem, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir bulaşıcı hastalıktır. Toplumda farkındalığı ne kadar artırabilirsek, mücadelede o denli başarılı oluruz. Bu farkındalığın temelinde ise eğitim yer almaktadır. Tüm sağlık çalışanlarımıza bu süreçte önemli sorumluluklar düşmektedir. Veremle mücadelede gösterdiğiniz emek ve özveri için hepinize teşekkür ediyor, Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftanızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Tüberkülozla mücadelenin önemine dikkat çeken Kayseri İl Tüberküloz Koordinatörü Dr. Aliye Bozdağ, ülkemizde veremle mücadele noktasında dünyaya örnek gösterilen etkin bir sistemin bulunduğunu ifade ederek, bu çalışmalar sayesinde tüberküloz görülme sıklığında önemli ölçüde azalma sağlandığını ve nihai hedefin tüberkülozsuz bir dünya oluşturmak olduğunu vurguladı.

Kayseri Verem Savaş Derneği 2. Başkanı Gülseren Tokmak ise insanlık tarihi kadar eski olan bu hastalıkla mücadelede derneğin, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, verem hastalarının tanı, tedavi ve sosyal destek süreçlerinde her türlü katkıyı sunmak için gayret gösterdiklerini dile getirdi.