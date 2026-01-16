  • Haberler
  • Gündem
  • Müdür Esen, 'Birçok açıdan yeniliklerin, ilklerin olduğu dönem oldu'

Müdür Esen, 'Birçok açıdan yeniliklerin, ilklerin olduğu dönem oldu'

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminin 23 bin öğretmen, 322 bin öğrenci ile bin 147 okulda yürütüldüğünü açıkladı.

Müdür Esen, 'Birçok açıdan yeniliklerin, ilklerin olduğu dönem oldu'

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde açıklamalarda bulundu. Müdür Esen, “2025-2026 yılının birinci kanaat dönemini ilimizde başarıyla tamamladık. Bize bu süreçte yaklaşık 23 bin öğretmenimiz eşlik etti, 322 bin öğrencimiz bin 147 okulumuzda eğitim öğretim faaliyetini gerçekleştirdi. Birçok açıdan yeniliklerin, ilklerin olduğu dönem oldu. Bu dönemi başarıyla tamamlamamızda katkısı olan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve bizi her zaman destekleyen velilerimize eğitimin genel anlamda yönetimine riyaset eden sayın valimize ve başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Aydınlar Ocağı'ndan Kocasinan Bulvarı İsim Değişikliğine Tepki
Kayseri Aydınlar Ocağı'ndan Kocasinan Bulvarı İsim Değişikliğine Tepki
Başkan Büyükkılıç'tan İldem'de AVM Ziyareti
Başkan Büyükkılıç'tan İldem'de AVM Ziyareti
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Kolaylık: Talimatlar İlk Binişte Aktarılacak
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Kolaylık: Talimatlar İlk Binişte Aktarılacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025'te Ödüllerle Dolu Bir Yıl Geçirdi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025'te Ödüllerle Dolu Bir Yıl Geçirdi
Milletvekili Cıngı, OSB Teknik Kolej'de Karne Heyecanına Ortak oldu
Milletvekili Cıngı, OSB Teknik Kolej’de Karne Heyecanına Ortak oldu
Mithatpaşa Mahallesi'nde sokak kavgası
Mithatpaşa Mahallesi’nde sokak kavgası
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!