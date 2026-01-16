Müdür Esen, 'Birçok açıdan yeniliklerin, ilklerin olduğu dönem oldu'

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde açıklamalarda bulundu. Müdür Esen, “2025-2026 yılının birinci kanaat dönemini ilimizde başarıyla tamamladık. Bize bu süreçte yaklaşık 23 bin öğretmenimiz eşlik etti, 322 bin öğrencimiz bin 147 okulumuzda eğitim öğretim faaliyetini gerçekleştirdi. Birçok açıdan yeniliklerin, ilklerin olduğu dönem oldu. Bu dönemi başarıyla tamamlamamızda katkısı olan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve bizi her zaman destekleyen velilerimize eğitimin genel anlamda yönetimine riyaset eden sayın valimize ve başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.