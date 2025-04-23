Müdür Esen: 'Bizim görevimiz çocuklarımızı iyi insan olarak yetiştirmek'

Kayseri'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Osman Ulubaş Sümer Ortaokulu’nda program düzenlendi. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen hayırsever iş insanı Osman Ulubaş, protokol üyeleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinlik, günün anlam ve önemini anlatan protokol konuşmalarıyla devam etti. Programda öğrenciler tarafından hazırlanan sınıf gösterileri, şiirler ve halk oyunları sergilendi. Ayrıca ERVA Bağlama Korosu’nun dinletisi ve geleneksel çocuk oyunları da etkinlikte yer aldı. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 uçakları da selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı bu anlamlı günü, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan etmesinin gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 23 Nisan yalnızca bir bayram değil, bir dönüm noktasıdır. Bu kutlu günün bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara ithaf edilmesi, onun çocuklara verdiği önemin, geleceği emanet ettiği nesillerin taşıdığı değerin açık bir göstergesidir. Çocuklar bir toplumun en saf, en temiz, en umut dolu yanıdır. Bir çocuğun gözlerindeki ışıltı, yarının bilim insanını, sanatçısının, öğretmeninin, doktorunun, liderini haber verir bizlere. Ancak çocukların gerçek potansiyellerini ortaya koyabilmeleri, içinde büyüdükleri çevreyle doğrudan ilişkilidir. Sevgiyle büyüyen çocuklar, dünyaya sevgi yayar. Saygı gören çocuklar, başkalarına saygı göstermeyi öğrenir. Adaletle yetişen çocuklar, adil bir dünyanın mimarları olur. Bu nedenle biz eğitimcilerin ve yöneticilerin en temel görevi, çocuklarımıza yalnızca akademik bilgiler kazandırmak değil aynı zamanda onları iyi insan olarak yetiştirmektir” ifadelerini kullandı.