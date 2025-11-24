Müdür Esen 'Erdemli bir topluma doğru giden yolda öğretmenin ideali, çok önemlidir'

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile sona erdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de büyük bir coşkuyla, çeşitli programlar ve etkinliklerle kutlamaya devam edeceğiz. Öğretmenlik aslında sadece bir mesleğin adı değil; aynı zamanda bir idealin, bir mefkûrenin, bir adanmışlık ruhunun temsilidir. Dolayısıyla her bir öğretmenimizin, ülkemizin her sahasında görev yapan tüm öğretmenlerimizin başta ilimizdekiler olmak üzere en önemli vasfı, adanmış olmalarıdır ve bir ideal uğruna adandıkları yolda hiç bıkmadan, usanmadan yürümeleridir. Biz de ilimizde yaklaşık 23 bin öğretmenimizle birlikte çocuğumuzu daha iyi yetiştirmek, çocuğa bu ideali vermek, onu erdemli ve liyakatli bir insan olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, idealimiz budur. Dolayısıyla çocuğu yetkin ve erdemli kılarsak aileyi, aileyi yetkin ve erdemli kılarsak toplumu erdemli kılarız diye düşünüyoruz. Erdemli bir topluma doğru giden yolda öğretmenin adanmışlığı, öğretmenin ideali bu anlamda çok önemlidir. İşte her bir öğretmenimiz bu idealle dopdolu olarak yolunda yürümeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili konuşan Müdür Esen, “Kayseri olarak öğretmen açığımız yok. Hatta “norm fazlası” diye tabir ettiğimiz öğretmenlerimiz var. Sadece dağılımda zaman zaman küçük problemler yaşayabiliyoruz. Ama onun dışında ilimizin tüm ilçelerinde öğretmenlik doluluk oranı son derece yüksektir. Bunu memnuniyetle ifade ederim” açıklamasını yaptı.