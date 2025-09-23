Müdür Esen, 'Gençlerimizin başarı yolculuğunda en güçlü destekçisi: MEBİ'

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencisinin, MEB’in projesi olan ‘MEBİ’ uygulamasını kullanarak tıp fakültesini kazandığının müjdesini verdi. Müdür Esen, “MEBİ’nin rehberliği ve destekleriyle geçtiğimiz yıl YKS’ye hazırlanan öğrencimiz, disiplinli ve özverili çalışmalarının sonucunda bu yıl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Gençlerimizin başarı yolculuğunda en güçlü destekçisi olmaya devam eden MEBİ ile öğrencilerimize nice başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

MEBİ UYGULAMASI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen MEBİ (Bireysel Öğrenme Platformu), öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını merkeze alarak hem okul derslerine destek sağlamakta hem de merkezi sınavlara hazırlık süreçlerini sistemli bir şekilde yürütmektedir. YKS'ye hazırlanan öğrenciler başta olmak üzere, tüm öğrencilerin dersleri pekiştirmelerine, konu tekrarlarını istedikleri zaman yapmalarına, ihtiyaç duydukları içeriklere hızlı ve kolay bir şekilde erişim sağlamalarına imkan tanımaktadır.