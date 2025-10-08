Müdür Esen, matematik yarışması şampiyonlarına tebrik
TÜBİTAK Liseler Arası Matematik Yarışması’nda birinci olan öğrencilerle Kayseri İl Müdürü Coşkun Esen bir araya geldi. Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi’nde birinci öğrencilerle buluşarak başarılarını tebrik eden Müdür Esen, “Bu gurur hepimizin. Öğrencilerimizin gayreti, öğretmenlerimizin özverili çalışması ve idarecilerimizin desteğiyle gelen bu başarı, ilimiz adına büyük bir mutluluk kaynağıdır” ifadelerinde bulundu.