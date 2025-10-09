Müdür Esen öğrencinin isteği karşılıksız bırakmadı
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen gerçekleştirdiği Erva Spor Okulu ziyaretinde eğitim alan bir öğrencinin top istemesi talebi üzerine, aynı okuldaki öğrencilere top hediye etti.
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Erva Spor Okulu ziyaretinde öğrencilerden gelen bir talebi yerine getirerek anlamlı bir jestte bulundu. Ziyaret sırasında bir öğrencinin kendisinden top istemesi üzerine Esen, bu isteği unutmadan öğrencilere top hediye etti. Okulda gerçekleştirilen buluşmada öğrenciler, hediyeleri büyük bir mutlulukla karşıladı.