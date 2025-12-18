Müdür Genç, 'Erciyes Dağında mevcut kayak alanlarında herhangi bir çığ riski yok'

Kayseri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Rifat Genç, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Sağlık Olsun programına katılarak moderatör Gökalp Öner’in sorularını yanıtladı. Genç, AFAD Bakanlığı kurulması ile ilgili, “AFAD Bakanlığının kurulması için söylemler var, birçok kez de dillendirildi ama şu an için bizim bilgimiz dahilinde herhangi bir süreçte bilgi sahibi değiliz” ifadelerini kullandı.

MİLLET BAHÇESİNDE SIĞINAK YAPILACAK MI?

Müdür Genç, yeni mevzuat ile millet bahçelerinde yapılması gereken sığınaklar ile ilgili, “10 bin metrekareden büyük millet bahçelerinin yüzde 3’ü kadar sığınak inşa edilecektir ve bunun için de belirli bir süre verildi. Bizde de millet bahçesi var ancak sığınak yapılmasıyla alakalı tasarruf belediyemizdedir. Böyle bir mevzuat çıktı ancak şu anda bu konuyla ilgili çalışma yapılıp yapılmadığı konusunda bilgim yok” ifadelerini kullandı.

‘ERCİYES DAĞI KAYAK ALANLARINDA ÇIĞ RİSKİ YOK'

Müdür Genç, “Erciyes dağı ve çevremizdeki birçok yüksek dağlarda arama kurtarma faaliyetlerinde bulunuyoruz. Mahsur kalan, yüksekten inemeyen vatandaşlar için 112 çağrı merkezine ihbar geldiğinde hızlı bir şekilde hareket ediyoruz. Erciyes Dağında mevcut kayak alanlarında herhangi bir çığ riski yok. Ancak pist dışına çıkıp kayan, heyecan arayan özellikle yabancı turistlerde çok oluyor ve bununla ilgili de bir can kaybı yaşandı. Erciyes Dağı’nda, Erciyes A.Ş.’nin ciddi çalışmalar var ve JAK ekipleri de alandalar. İhtiyaç halinde AFAD olarak biz de desteğe gidiyoruz” şeklinde konuştu.