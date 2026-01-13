Müdür Kabakcı, 'Alınan eğitimler, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyor'

  • Haberler
Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Çok Amaçlı Spor Salonu'nda ve Ferdi Sporlar Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, 'Bu salonlar ve alınan eğitimler gençlerimizin yeteneklerini keşfetmeleri sağlarken, ayrıca fiziksel ve zihinsel gelişimine destek oluyor' dedi.

Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Çok Amaçlı Spor Salonu’nda ve Ferdi Sporlar Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Sporcular ile sohbet eden Müdür Kabakcı, spor salonlarının gençlerin yeteneklerini keşfetmeye olanak sağladığını vurgulayarak, “Bu salonlar ve alınan eğitimler gençlerimizin yeteneklerini keşfetmeleri sağlarken, ayrıca fiziksel ve zihinsel gelişimine destek oluyor. Gençlerimizde böylelikle spor yapmanın keyfini yaşıyorlar” açıklamalarında bulundu.

