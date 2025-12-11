Müdür Kabakcı'dan Genç Ofis incelemesi
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Nuh Naci Yazgan Genç Ofisi'nde incelemelerde bulunarak, 'Genç Ofisler, gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği, fikirlerini paylaşabileceği ve sosyal sorumluluk bilincini artırabileceği önemli merkezlerdir' dedi.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yakın zamanda açılışı gerçekleşen Nuh Naci Yazgan Genç Ofisi’nde incelemelerde bulundu. Müdür Kabakcı, Genç Ofisler’deki çalışmaların yakından takipçisi olacaklarını belirterek, “Genç Ofisler, gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği, fikirlerini paylaşabileceği ve sosyal sorumluluk bilincini artırabileceği önemli merkezlerdir. Buradaki çalışmaların yakından takipçisi olacağız” açıklamalarında bulundu.