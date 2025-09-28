Müdür Kabakcı, 'Denetimlerimiz öğrencilerimizin konfor alanlarını daha iyi hale getirmek için devam ediyor'

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Develi’yi ziyaret ederek yurtlardaki denetimlerini sürdürdü. Müdür Kabakcı öğrencilerin konfor alanını daha iyi hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirterek “2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması ile birlikte yurtlarımızın pırıl, pırıl gençlerimiz ile dolup taşması bizleri mutlu ediyor. Bu anlamda çalışmalarımız ve denetimlerimiz gençlerimizin, öğrencilerimizin konfor alanlarını daha iyi hale getirmek için hız kesmeden devam ediyor. Öğrencilerimiz ile sık sık bir araya gelerek sohbetler toplantılar gerçekleştiriyor ve taleplerini dinliyoruz, çalışma arkadaşlarımız ile de yapmış olduğumuz istişareler neticesinde hızlı bir şekilde öğrencilerimizin, gençlerimizin yanında ve hizmetinde oluyoruz’’ ifadelerini kullandı.