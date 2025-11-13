Müdür Kabakcı, 'Genç Ofisler, gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği önemli merkezlerdir'

  • Haberler
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Genç Ofis'i ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Müdür Kabakcı burada yaptığı açıklamada, 'Genç Ofisler, gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği, fikirlerini paylaşabileceği ve sosyal sorumluluk bilincini artırabileceği önemli merkezlerdir. Buradaki çalışmaların yakından takipçisi olacağız' dedi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Sümer Genç Ofis’i ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Genç Ofis’in yürüttüğü projeler, sunulan imkanlar ve planlanan yeni etkinlikler hakkında incelemelerde bulunuldu. Ofis sorumluları, gençlerin gelişimine katkı sağlayacak kurslar, atölye çalışmaları, gönüllülük faaliyetleri ve kültürel geziler hakkında bilgi verdi.

Müdür Ali İhsan Kabakcı burada yaptığı açıklamada, “Genç Ofisler, gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği, fikirlerini paylaşabileceği ve sosyal sorumluluk bilincini artırabileceği önemli merkezlerdir. Buradaki çalışmaların yakından takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

