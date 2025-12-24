Müdür Kabakcı, “Gençlerimizin yanında ve hizmetindeyiz”

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Sahabiye Erkek Öğrenci yurdunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından İl Kabakcı, akşam yemeğini öğrenciler ile birlikte yedi. Yemek sonrası Yurt Lig müsabakalarında Şampiyonluklar elde eden öğrencilere hediyelerini takdim eden Kabakcı, öğrencileri ile söyleşi programında bir araya geldi.

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı "Yurtlarımızın pırıl, pırıl gençlerimiz ile dolup taşması bizleri mutlu ediyor. Bu anlamda çalışmalarımız ve denetimlerimiz gençlerimizin, öğrencilerimizin konfor alanlarını daha iyi hale getirmek için hız kesmeden devam ediyor. Öğrencilerimiz ile sık sık bir araya gelerek sohbetler toplantılar gerçekleştiriyor ve taleplerini dinliyoruz, çalışma arkadaşlarımız ile de yapmış olduğumuz istişareler neticesinde hızlı bir şekilde öğrencilerimizin, gençlerimizin yanında ve hizmetinde oluyoruz” ifadelerini kullandı.